In sintesi ecco chi guida le liste di Centrodestra

Un tridente per Forza Italia. Società civile per Lega e Fratelli d’Italia e lista Bernardo. Milano popolare, con il nome di Maurizio Lupi nel logo, scommette sull’esperienza del riconfermato. In sintesi questo è lo schema messo in campo dal centrodesta, a sostegno del candidato a sindaco, Luca Bernardo, per tentare la conquista di Palazzo Marino. In cima alla lista di Fi c’è l’attuale capogruppo in Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, seguito da Gianluca Comazzi (anche lui capogruppo, ma in Consiglio regionale) mentre a completare il podio l’ex presidente del Municipio 7, Marco Bestetti. Capilista della civica sono Antonio Genovese, unico allenatore di calcio d’Europa in carrozzina, e Maria Sole Brivio Sforza, ambasciatrice della Fondazione De Marchi onlus. La più giovane è la diciottenne Carlotta Beatrice Matraxia. Non si candida, invece, Maurizio Lupi anche se il leader di Noi con l’Italia figura nei maxi manifesti della lista Milano Popolare, con il capogruppo uscente Matteo Forte e l’avvocato Andrea Del Corno. Guida la lista di Fdl il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, seguito da Cristina Cattaneo, saggista e psicoterapeuta, terzo il capogruppo uscente Andrea Mascaretti e poi i candidati seguono in ordine alfabetico. A guidare la Lista della Lega la presidente di Federfarma, Annarosa Racca, a lungo nella rosa dei nomi per la scelta del candidato a sindaco.

