Alle Gallerie d’Italia apre la mostra “Passo a due. Roberto Bolle Giovanni Gastel”

Passo a due. Roberto Bolle Giovanni Gastel Gallerie d’Italia – Piazza Scala 3 settembre – 7 novembre

Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo, presentano la mostra Passo a due. Roberto Bolle Giovanni Gastel realizzata nell’ambito di OnDance, di cui la Banca è Main Partner.

L’esposizione, allestita nel chiostro ottagonale del museo, vuole raccontare alcuni momenti della carriera di Roberto Bolle, attraverso trenta scatti di un grande fotografo, Giovanni Gastel: due identità apparentemente diverse che hanno fatto dell’Arte la loro professione e la loro ragione di vita. Un ideale “passo a due” che regala una coreografia unica, una lunga amicizia, un reciproco rispetto, esaltando l’Arte in tutte le sue caleidoscopiche forme.

Da una parte la danza, dall’altro la fotografia. Due universi così vasti che bramano entrambi la perfezione estetica: fatta di forme, armonia ed estensioni al limite del possibile. La volontà di spingersi sempre oltre, al di là della tecnica, che una volta appresa, va dimenticata per lasciare spazio alla propria unicità, come testimoniano i due protagonisti di questa mostra. Solo così si può fare la differenza e nei propri peculiari ambiti artistici si può cambiare il mondo.

Roberto Bolle rappresenta in quest’epoca, più di qualunque altro ballerino, la danza, studiata, sudata, interpretata e proprio per questo trasmessa agli altri, soprattutto alle giovani generazioni. Le fotografie di Giovanni Gastel imprigionano attimi dell’uomo e del danzatore, rendendoli eterni nell’Arte. Due mondi che si guardano, si rispettano e si fondono, donando quell’emozione che scaturisce da un’appassionante ricerca di armonia e di perfezione. L’arte di Tersicore viene immortalata da Giovanni Gastel per aiutarci a meditare e, attraverso l’amicizia di questi due artisti, coglierne la vertigine.

Orari

Martedi – domenica 9,30-19,30 (ultimo ingresso alle 18,00).Lunedì chiuso.

Gli orari potranno subire delle variazioni in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, pertanto è consigliabile consultare il sito per aggiornamenti.

Ingresso

Dal 3 settembre al 3 ottobre: intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto speciale 5 euro per clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e under 26, gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni;

Dal 5 ottobre al 7 novembre: intero 5,00 euro, ridotto 3,00 euro, gratuito clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, convenzionati, scuole, minori di 18 anni.

Informazioni

Modalità di visita in sicurezza, informazioni e prenotazioni su www.gallerieditalia.com, info@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619