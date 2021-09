E ora la Bicipolitana.. ma un lettore denuncia: in via Tolstoi un degrado inaccettabile

“La Bicipolitana. “L’idea una mobilità green – dichiara Mariani di Civica AmbientaLista che sostiene Sala- basata sulla bicicletta che utilizza piste ciclabili, ma con un approccio integrato e secondo uno schema che ricalca quello della metropolitana è ottima. Occorre dotare la città di segnaletica ad hoc per i ciclisti con indicazioni di snodi e distanze. I milanesi hanno già dimostrato di aver scelto la bicicletta come mezzo alternativo sia per difendersi dal Covid-19 (migliore dei mezzi pubblici), sia per non inquinare e risparmiare (migliore delle auto). Chi nega l’evidenza ha una visione giurassica della città che appartiene al secolo scorso. È prioritario e indispensabile investire in una rete metropolitana ciclabile per poter far viaggiare i cittadini in totale sicurezza”.

Sulle visioni ideologiche di certi ambientalisti, considera con pragmatismo un lettore del Corriere “Via Tolstoi Un degrado inaccettabile La situazione della via in oggetto è scandalosa. Le radici degli alberi la fanno da padrone avendo rotto tutta la asfaltatura del marciapiede, da largo Brasilia a viale Legioni Romane. A questo bisogna aggiungere le buche lasciate dagli innumerevoli lavori di scavo per tubazioni varie e rifacimenti. Sembra che ora vogliano distruggere la nostra zona con lavori scellerati. Per ultimo vorrei ricordare che sono stati spesi molti soldi per la pista ciclabile in Legioni Romane utilizzata dagli amanti delle due ruote, in numero da uno a tre al giorno, mentre le auto stanno in fila per alcuni minuti per fare il tratto da Bande Nere a Primaticcio. Prima ci voleva un minuto o meno. Gianni Schicchi”