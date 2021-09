Bernardo “Polizia locale su 90 e 91. Sgombero Centri sociali abusivi”

“Oggi (ieri ndr) ho incontrato gli uomini dell’Atm che tutti i giorni ci rendono un servizio pubblico, i problemi sono tanti, sono abbandonati, girano spesso, c’è rischio spesso di litigio, vengono molestate ragazze, ci sono baruffe e risse sul fondo dei bus, io ritengo a questo punto che non si può immaginare che una tratta così importante e usata debba essere scortata dalla polizia di Stato, ma la polizia locale deve trovarsi su quei mezzi e dare supporto a questi uomini”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo durante il punto stampa a margine dell’incontro con gli autisti Atm della linea 90/91.

“ Sgomberare i centri sociali per accogliere i profughi afghani “ovviamente era una provocazione. Milano deve essere la città della legalità del rispetto e dell’inclusione, abbiamo tutti un cuore però dove c’è abusivismo e dove si trovano questi centri che non sono centri di cultura e arte o persone perbene, vanno sgomberati, sono circa 15, palazzi anche di privati, bisogna comprendere con il tempo quanto sia necessario fare per farli tornare alla città”.