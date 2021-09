MUDEC. Apre la Mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”

Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera arte, ma dietro l’immediatezza tipica del risultato si nasconde un lavoro di ricerca creativa che dura anni. “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, al Museo delle Culture di Milano dal 3 settembre al 13 febbraio è la mostra che racconta questo processo creativo. C’era una volta Walt Disney, un pioniere nell’arte dell’animazione. Il suo innovativo approccio creativo allo storytelling ha creato alcuni dei film più belli e famosi del ventesimo secolo, da Pinocchio a Fantasia, da Cenerentola a Robin Hood. La mostra presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di molti celebri film dei Walt Disney Animation Studios, tra cui Hercules e La Sirenetta, fino al più recente film d’animazione Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, creato da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora profondamente ispirati all’eredità di Walt Disney.

La mostra propone un percorso con triplice chiave di lettura. Il percorso racconta al visitatore i capolavori di Walt Disney riconducendo le storie – che siamo abituati a conoscere nella versione disneyana – alle antiche matrici di tradizione epica: sono miti, leggende medievali e folklore, favole e fiabe che costituiscono il patrimonio archetipico narrativo delle diverse culture del mondo, un vero melting pot tra i diversi continenti. Queste sono anche le sezioni tematiche della mostra in cui trovano collocazione le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney. Il grande sforzo innovativo degli artisti di Disney fu – e lo è tutt’oggi – quello di portare queste storie al cinema utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano – elemento fondativo del lavoro negli Studios – all’animazione digitale, per cogliere l’essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore universale.

Mentre il valore simbolico delle storie è rimasto intatto, le tecniche di produzione si sono evolute. Questa è la seconda chiave di lettura del percorso della mostra, che racconta come nasce un capolavoro di animazione, il ‘dietro le quinte’ di alcuni dei più grandi film d’animazione firmati Disney, entrando nel vivo dello studio e del processo artistico. Si inizia da un’idea, un concept di storia e si sviluppa un plot narrativo. Si creano quindi i personaggi. Ogni singolo personaggio che animerà la storia viene ‘visualizzato’ dai creativi Disney e, ancor prima che il nostro eroe abbia il volto e le fattezze che siamo abituati a riconoscere nel film, se ne immaginano gli occhi, i capelli, gli abiti e le movenze più iconiche, ottenendo fogli e fogli di bozzetti preparatori e maquette tridimensionali in cui il personaggio prende vita. Il lavoro del team viene supervisionato da un direttore artistico. Con lo stesso procedimento creativo e sotto la sua guida si definiscono le ambientazioni. Svariate le tecniche artistiche utilizzate (che prevedono disegno a grafite, matite colorate e pastelli, carboncini, acquerelli, tempere, acrilici, collages): la computer grafica, che oggi assiste nello studio e nella realizzazione delle scene di un film, è solo l’evoluzione di quelle tecniche tradizionali, e riguarda i successivi step di animazione e colorazione, oggi realizzati mediante processi digitali. Trasformando centinaia di migliaia di immagini una dopo l’altra in fotogrammi, si crea il film.

La terza chiave di lettura della mostra consente una interpretazione personale e sperimentale della grande e creativa arte dello storytelling. Il visitatore viene incoraggiato a diventare egli stesso un narratore e potrà percorrere le sale della mostra non solo come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista degli stessi. L’obiettivo è costruire il proprio racconto, che si comporrà in un piccolo ‘libretto’ da portare a casa. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione Disney, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali per dare vita a qualsiasi narrazione – ambientazione, personaggi, plot narrativo – fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche dei Disney Studios.

Il catalogo della mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo,” è edito da 24 ORE Cultura e disponibile in vendita presso il bookshop della mostra, in tutte le librerie e online.

