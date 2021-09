BUS 35, 52 e Q35: nuovi percorsi dal 4 settembre

Dal 4 settembre ATM e Comune di Milano introducono alcuni cambiamenti al percorso delle linee 35 e 52 e il nuovo radiobus di quartiere Q35.

—》La linea 35 fa servizio tra Molino Dorino e il nuovo capolinea di via Bernardino da Novate.

—》 La linea 52 si allunga fino alla stazione FN di Bruzzano, con nuove fermate intermedie.

—》La linea Q35 fa servizio tra Affori e Bruzzano.

Ecco le informazioni nel dettaglio :

*** BUS 35

– Da Molino Dorino, i bus seguono il solito percorso fino alla fermata di via Ciccotti/Affori FN.

-> Poi proseguono in via Comasina, via Forni e via Bernardino da Novate, dove fanno capolinea.

– Tra via Senigallia e via Pesaro la linea 35 è sostituita dalla linea 52, che si allunga fino al nuovo capolinea della stazione FN di Bruzzano.

*** BUS 35 NUOVE FERMATE

In direzione Bernardino da Novate:

– Via Comasina prima di l.go Abbagnano

– Via Forni/Comasina M3

– Via Forni di fronte al civico 68

– Via Bernardino da Novate (capolinea)

*** BUS 52

– Da Bicocca Università, i bus seguono il solito percorso fino alla fermata Q.re Comasina.

-> Poi proseguono in

via Val Sabbia,

via Spadini,

via Teano,

via Comasina,

largo Abbagnano,

via Oroboni,

via Senigallia,

via Morlotti,

via Fano,

via Pesaro.

– Fanno capolinea alla stazione di Bruzzano FN.

*** BUS 52 NUOVE FERMATE

In direzione Bruzzano:

– Via Spadini

– Via Teano 21

– Comasina M3

– Via Senigallia dopo via Oroboni

– Via Morlotti dopo via Senigallia

– Via Fano dopo via Urbino

*** BUS 52 NUOVE FERMATE

In direzione Bicocca Università:

– Bruzzano FN (capolinea)

– Via Senigallia altezza palazzo BNL

– Via Senigallia prima di via Oroboni

– Via Senigallia/via Rubicone

*** LINEAQ35

I bus della nuova linea Q35 fanno servizio tutte le sere

– dalle 22 alle 02

– tra Affori FN M3 e la stazione FN di Bruzzano

collegando i quartieri Comasina e Senigallia.

*** FERMATE Q35

In direzione q.re Senigallia: (Bruzzano FN)

– Via Astesani, di fronte al civico 66 (Affori FN M3) – capolinea

– Via Astesani prima di via V. da Seregno (Affori FN M3)

– Via Astesani dopo via V. da Seregno (Affori FN M3)

– Via Merloni

– Via Esculapio

– Via Val di Bondo

– Via Spadini

– Via Teano 21

– Via Comasina dopo via Teano (Comasina M3)

– Via Senigallia dopo via Oroboni

– Via Morlotti dopo via Senigallia

– Via Fano dopo via Urbino

*** FERMATE Q35

In direzione Affori FN M3:

– Via Pesaro prima di Via Senigallia (Bruzzano FN) – capolinea

– Via Senigallia altezza palazzo B.N.L.

– Via Senigallia prima di via Oroboni

– Via Oroboni prima di viale Rubicone

– Via Comasina/via Merloni

– Via Astesani prima di V. via da Seregno (Affori FN M3)

– Via Astesani dopo via V. da Seregno (Affori FN M3)

LINEA BUS 41: fermata spostata

In direzione Niguarda la fermata di via Val di Bondo/p.zza Gasparri, è spostata di fronte al civico 21, in corrispondenza della linea 52.

Tranvieri di Milano