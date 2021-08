Layla Pavone (M5S) su piste e sicurezza stronca Sala, ma al ballottaggio…

In questa campagna elettorale ci si chiede che valore abbiano le idee, le parole, la visione politica di ciascun candidato. E se Sala, Roggiani e PD militante pretendono certificati comprovati di antifascismo, si dovrebbe chiedere soprattutto al sindaco uscente un giuramento solenne di coerenza e non una ammucchiata per avere i numeri per aspirare alla vittoria. Che senso ha l’adesione di Bugno che ha sempre criticato le piste ciclabili? E Layla Pavone, candidata del Movimento 5 stelle, che ha criticato aspramente Sala, ma è prevedibile e scontato il suo apparentamento con Sala nel secondo turno di votazioni? E che ne dirà Calenda che non vuole trattare con i 5 Stelle? Layla Pavone ha puntualizzato il suo dissenso in modo esplicito e incisivo “«Vado in bici e anche in monopattino ma qui come in altri luoghi non mi sento protetta. Facciamo una pianificazione delle piste all’altezza…” Milano «è insicura, soprattutto la sera, ha dichiarato la Pavone al TgR -. Ho una figlia giovane che come tutti i ragazzi deve poter uscire la sera in sicurezza, non devono avere una mamma che come me sta in piedi ad aspettarla fino alle 3 perché non è sicura che sia garantita la vigilanza. Ci deve essere presidio territoriale, più sicurezza “. A Sala contesta l’insicurezza delle ciclabili che vanno ripensate e l’aver concentrato il suo interesse sul centro storico, dimenticando le periferie “Bisogna partire da lì” ribadisce.

Insomma una stroncatura, si direbbe, ma domani…