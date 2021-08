Nel team lista civica di Bernardo, Maria Sole Brivio Sforza e Antonio Genovese, unico allenatore in carrozzina

La lista civica di Luca Bernardo si sta costruendo con uno sguardo attento e sensibile di un candidato che dà priorità alle fasce di popolazione sofferenti, con problemi da risolvere.

“Vittorio Feltri per Fratelli d’Italia e Annarosa Racca per la Lega, mentre sono due i nomi nuovi per la «civica» del candidato sindaco del centrodestra. Ai primi posti della lista di Luca Bernardo ci saranno l’avvocata Maria Sole Brivio Sforza, presidente della Fondazione andrologia pediatrica e dell’adolescenza e ambasciatrice della Fondazione De Marchi onlus, e Antonio Genovese, l’unico allenatore di calcio professionista in carrozzina. «Ho 43 anni di cui gli ultimi trenta in carrozzina a seguito un incidente stradale — dice di sé Genovese — . Dopo il diploma, ho cercato di infrangere le mura delle barriere mentali prima e architettoniche poi, diventando il primo, e a oggi unico, allenatore di calcio professionista d’Europa in carrozzina»….. Manca ancora all’appello Forza Italia che continua il pressing per convincere Adriano Galliani ad accettare la candidatura. Se nelle prossime ore l’ad del Monza dovesse ribadire il suo «no, grazie», possibile la soluzione di un politico cittadino, uno da scegliere tra Fabrizio De Pasquale, Gianluca Comazzi e Marco Bestetti. Intanto sono arrivati i primi maxi-manifesti elettorali del candidato sindaco del centrodestra. «Milano sicura», lo slogan scelto, gioco di parole per mettere insieme i temi della sicurezza e quelli della salute. «Mi prenderò cura dei milanesi stando al loro fianco, cittadino tra i cittadini, mai avanti, piuttosto un passo indietro per sostenerli», dice Bernardo”. (fonte Corriere)