Municipio 3- CAGNOLATI (FI) Mancata attuazione Mozione per Casa dell’Acqua Q.re Feltre

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) scrive a Sindaco e Assessori per lamentare la mancata attuazione di una mozione relativa al posizionamento di una Casa dell’Acqua Q.re Feltre, mozione da lui presentata nel 2018 e votata all’unanimità dal Municipio. Da allora nessun riscontro da parte dell’assessorato competente, nonostante i numerosi solleciti.

“Mi sembra veramente ASSURDO !!!! Potete darmi notizie in merito? – insiste il consigliere – E si che è una mozione votata all’UNANIMITA’ dal Municipio ma probabilmente questa è l’idea di decentramento che ha l’attuale amministrazione, visto che nonostante tutte le richieste non ho ricevuto alcun riscontro sia positivo che negativo in merito. E poi ci si meraviglia quando si parla dell’inutilità di Municipi e del rapporto fra cittadini ed istituzioni…

Forse ora in campagna elettorale farete incontri in quartiere? E cosa spiegherete ai residenti? Che nonostante la richiesta presentata dal sottoscritto e votata all’unanimità dopo più di due anni e dopo aver posizionato strutture simili per tutta la città state ancor valutando il “da farsi”?

Vi prego quindi di dare seguito e riscontro a quanto richiesto.

Di seguito la mozione presentata a suo tempo:

MOZIONE

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo Forza Italia)

OGGETTO:

Installazione Casa dell’Acqua – Q.re Feltre

Premesso e considerato che:

In alcuni luoghi della nostra ci1à durante l’ul4mo anno sono state installate alcune “Case dell’Acqua” stru1ure deputate all’erogazione gratuita di acqua “naturale o frizzante”

Ciò ha nella stragrande maggioranza dei casi ha trovato un riscontro posi4vo da parte della popolazione che ha accolto con favore il progetto

Con questa iniziativa si contribuisce a sensibilizzare in termini posi4vi la popolazione in merito al riuso e riciclaggio di contenitori per l’acqua con l’obiettivo di diminuire i rifiuti da conferire a smaltimento

Tali impianti forniscono un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto rispetto all’acqua distribuita tramite la rete idrica del pubblico acquedotto.

All’interno del Q.re Feltre non si è provveduto ad installare tali manufatti nonostante sia una zona densamente popolata, dotata di grandi aree verdi frequentate molto spesso anche da residenti in altre parti della nostra città.

Una zona ideale per la posa di questo tipo di manufatti potrebbe essere P.zza Don Luigi Borotti, luogo centrale del quartiere, molto frequentato durante tutti i giorni della settimana.

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio di Municipio 3 chiede ai destinatari della presente mozione per quanto di loro competenza:

• Di verificare la possibilità e procedere all’installazione di una “Casa dell’Acqua” all’interno del Q.re Feltre possibilmente in P.zza Don Luigi Borotti (o dove venisse ritenuto comunque tecnicamente possibile)

• Di relazionare il Consiglio di Municipio 3 in merito a questa richiesta