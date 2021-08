Coronavirus: 447 i nuovi casi in Lombardia, per un rapporto dell’1,3%. 5 decessi

Su 34.590 tamponi sono stati 447 ieri i nuovi casi in Lombardia, per un rapporto in lieve crescita all’1,3% (sabato 1,2%).

Sono aumentati i ricoveri sia in terapia intensiva (45, +3) che nei reparti ordinari ( 332, +1).

I decessi sono stati 5 per un totale di 33.914 vittime in regione dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i casi per provincia, Milano ha registrato 111 nuovi positivi, seguono Brescia con 75, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.