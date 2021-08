A Milano, da oggi, ‘ghisa’ elettronici per controllare se l’auto è in regola

Partiranno lunedì 30 agosto in via sperimentale fino alla fine dell’anno, i controlli su assicurazioni e revisioni dei veicoli da parte della Polizia locale di Milano con l’ausilio degli ‘Eagle eye’, i rilevatori collegati alla banca dati della Motorizzazione civile che permettono di sapere in tempo reale se un veicolo ha la documentazione in regola Tre le pattuglie che svolgeranno il servizio su tutta la città grazie ai rilevatori installati. Saranno collegate via radio alle pattuglie in movimento: una volta accertata la mancata assicurazione o revisione, verrà comunicata la targa dell’auto agli agenti in movimento, che provvederanno a fermare il veicolo, verificare i documenti e procedere con i relativi provvedimenti. La mancanza di assicurazione prevede il sequestro amministrativo del veicolo (con sanzione amministrativa a partire da 866 euro), mentre la mancanza di revisione causa la sospensione della circolazione del veicolo fino a che quest’ultima non viene effettuata (con sanzione amministrativa a partire da 176 euro). Tra il 2020 e il 2021 sono state rilevate circa 4mila infrazioni inerenti l’obbligo di assicurazione e 2.400 per quel che riguarda la revisione.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845