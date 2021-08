Via Antonini: vasto incendio distrugge palazzo di 15 piani

A Milano, un grosso incendio ha distrutto un palazzo di 15 piani nella periferia sud della città.

Il rogo ha devastato un edificio in via Antonini, in cui vivono settanta famiglie. Ambulanze e vigili del fuoco stanno cercando di evacuare tutte le persone che erano nel palazzo e si sta verificando se qualcuno sia rimasto intrappolato dalle fiamme.