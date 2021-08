Gianni Bugno: “Le piste ciclabili non servono a niente”, ma da ex PC sostiene Sala

Gianni Bugno si presenta nella lista «I Riformisti – lavoriamo per Milano» a sostegno del sindaco Beppe Sala e rilascia un’intervista al Corriere sulle piste ciclabili e in modo speciale su quella di Buenos Aires.

Quella di corso Buenos Aires la stanno rifacendo.

«Hanno ridotto la sede stradale, tolto i parcheggi, il traffico e lo smog sono aumentati. Non si può andare in bici in un percorso a zig-zag, quella non è una pista. Era forse meglio prima, almeno le macchine dovevano stare attente. Ora si passa in mezzo alle auto parcheggiate. Se si fanno le piste, vanno fatte bene. Ripeto: la bicicletta va rispettata».

C’è stato un boom però in città.

«Era una tendenza già in atto. Poi è arrivato il Covid e la gente ha smesso di usare i mezzi pubblici. Monza-Milano sono comunque solo 16 chilometri, ma è impensabile farli in bici».

Si può immaginare una citta con meno auto?

«Bisogna fare in modo che chi arriva in macchina da fuori possa usare la bici. Ci vogliono più parcheggi d’interscambio e bike sharing».

Chi sono i suoi leader politici di riferimento?

«Guardo più ai valori. Io sono vicino al Pd».

Ha sempre votato a sinistra?

«Quando ero ragazzo votavo Pci».

