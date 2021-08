Coronavirus: 601 i nuovi casi in Lombardia per un rapporto dell’1,2%. 8 decessi

Con 43.598 tamponi effettuati ieri i nuovi casi in Lombardia sono stati 540, con il tasso di positività in calo all’1,2% (venerdì 1,6%). Sono calati anche i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 42) che nei reparti ordinari (-2, 331).

I decessi sono stati 8 per un totale di 33.909 morti in regione dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i casi per provincia la più colpita è quella di Milano con 163 nuovi positivi. Seguono Brescia con 75, Monza e Brianza con 43, Bergamo con 40, Varese con 35, Mantova con 27, Cremona e Lecco con 23, Pavia con 22, Lodi e Como con 19 e Sondrio con 2 casi. (ANSA).