Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele. Tajani: “E’ tornato a casa, sta molto meglio.”

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal pomeriggio di giovedì per controlli post-Covid e per una valutazione clinica approfondita a causa di un lieve problema cardiaco. Il leader di Forza Italia ha lasciato l’ospedale alle 15:45 di ieri dal settore D ed è tornato a casa. Accompagnato dalla scorta e da alcuni collaboratori, Berlusconi è apparso in buona forma fisica.

Lo staff di Berlusconi ha fatto sapere che “il ricovero si era reso necessario per una valutazione clinica approfondita“. Il leader di Forza Italia ha avuto un leggero problema cardiaco che ha richiesto dei controlli in ospedale. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno avuto esito positivo. Questo gli consente di tornare nella sua residenza di Arcore.

“Berlusconi sta molto meglio ed è tornato fortunatamente a casa”, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.