Le MICRO CASE POP arrivano a Milano: dove sono e quanto costano

Un concetto rivoluzionario di casa è arrivato anche a Milano. Cos’è il City Pop e in quali zone sarà disponibile?

Nel quartiere NoLo, a Milano, arriva un nuovo concetto di casa: le micro case (city pop). Le prime unità abitative saranno pronte entro il 2021.

L’idea arriva dalla società immobiliare svizzera Artisa: realizzare il primo edificio City Pop a Milano, un nuovo modo di abitare che nasce da un concetto rivoluzionario, soprattutto in Italia: la casa diventa un vero e proprio servizio.

L’immobiliare svizzera vanta sedi in diversi paesi europei e dal 6 luglio ha stipulato un contratto preliminare anche in Italia, in un quartiere in forte sviluppo come NoLo, in Viale Monza.

L’immobiliare ha acquistato lo stabile al civico 137/39 di Viale Monza, ex proprietà del Gruppo Unipol, per fare un vero e proprio “cambio di destinazione”: le circa 300 unità saranno ottimizzate, rinnovate, arredate e provviste di ogni comodità (wifi incluso) dalla lavanderia, al parcheggio interrato per gli utenti che ne usufruiranno, fino agli spazi comuni e i servizi di pulizia, palestra, monopattini e car sharing. Le ex stanze d’albergo diventeranno dei micro appartamenti con metrature comprese tra 25 ai 60 mq, dedicati agli affitti brevi, da minimo 4 a massimo 52 settimane e la prenotazione avverrà tramite app, garantendo un servizio all-in-one.

(Milano Città Stato)