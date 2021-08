Bestetti (FI): congratulazioni a Snaitech per europei salto ostacoli assegnati a Ippodromo San Siro

“L’assegnazione a Milano dei Campionati Europei di Salto a Ostacoli 2023 è uno straordinario risultato per l’equitazione italiana, motivo di grande orgoglio per la nostra città e per il Municipio 7”.

Così in una nota Marco Bestetti, Presidente di Forza Italia del Municipio 7, territorio che ospita l’Ippodromo SNAI San Siro dove si svolgeranno gli Europei.

“Questo importante traguardo internazionale – commenta Bestetti – è frutto del lungo e costante impegno profuso da Snaitech per ridare il lustro che merita al mondo dell’ippica e dell’equitazione. Dopo l’eccellente organizzazione della ‘Milano San Siro Jumping Cup’ conclusa lo scorso luglio, questa vittoria è il giusto riconoscimento verso tutti gli sforzi intrapresi per il rilancio di queste discipline sportive, che mi riempie di orgoglio da milanese e da Presidente del Municipio che annovera l’Ippodromo SNAI San Siro tra i suoi fiori all’occhiello.

Rivolgo i miei migliori complimenti all’AD di Snaitech, Fabio Schiavolin, e a tutto il suo team per questo bellissimo risultato per Milano e l’Italia tutta”.