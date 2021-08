Bernardo: scuola, tamponi salivari aiutano ma protezione grazie a vaccino

“Sicuramente i tamponi salivari potrebbero aiutare molto”, il rientro a scuola “e certamente però noi abbiamo la protezione e la prevenzione dai contagi grazie al vaccino che ha una validità incontrovertibile: questo lo dice il mondo scientifico internazionale”. Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, ospite a Morning News su Canale 5, rispondendo alla giornalista che gli ha chiesto se i tamponi potrebbero essere utili per garantire il rientro a scuola ed evitare altre chiusure in autunno. “L’andamento delle vaccinazioni che prosegue con questo passo sicuramente ci mette a protezione. Si può anche immaginare di fare dei tamponi e in che modalità lo deciderà il Cts. Ricordiamo che in uno screening di massa può esserci sempre il rischio del falso negativo”, ha poi aggiunto Bernardo. #mim



