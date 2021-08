Parcheggio gratis per auto elettriche? Inutile e ingiusto

Nuovo annuncio bluff di Granelli, Assessore alla mobilità sempre alla ricerca di consenso “green”.

L’Assessore sul suo sito Facebook annuncia che le auto elettriche non pagheranno sulla aree di sosta regolamentata a righe gialle e azzurre.

Peccato sia così dal 2013, per effetto di una delibera comunale. Pensate l’Assessore competente, Marco Granelli, dimostrando ancora una volta scarsa competenza, manco lo sapeva e voleva farsi bello coi verdi.

Ma perché questa misura, certamente ingiusta, non è mai stata molto nota e applicata? Perché è perfettamente inutile: chi parcheggia un auto elettrica vuole le colonnine di ricarica e a Milano ce ne sono pochissime (360 ad oggi).

Il privilegio concesso ai privilegiati che possono consentirsi un’auto elettrica è dunque, in assenza di colonnine, piuttosto inutile e a guardare le statistiche non è stato affatto utilizzato (meno dell’1% dei posti occupabili).

L’annuncio bluff di Granelli ci ricorda però quanto è classista e discriminatorio l’ambientalismo di sinistra.

Sala e Granelli pensano che questo incentivo, assieme all’ingresso gratuito in Area C e ai contributi per l’acquisto, spinga una famiglia a comprare una nuova auto elettrica.

Vivono in un mondo incantato, lontano dalle difficoltà economiche in cui si dibattono tante famiglie. Oggi moltissimi non possono spendere da 25.000 euro in su per cambiare l’auto perché lo ordina il Sindaco o, semplicemente, hanno altre priorità di spesa.

In secondo luogo dimenticano che proprio per i loro ritardi la città è comunque impreparata alla cosiddetta transizione ecologica e quindi i veicoli elettrici circolanti sono pochissimi: con i loro bandi hanno contribuito a far comprare 200 auto elettriche negli ultimi 2 anni mentre le necessarie colonnine mancano e la rete elettrica già va in crisi a ogni ondata di calore.

Rilanciando il privilegio del parcheggio gratuito, vogliono criminalizzare chi ancora non ha potuto cambiare l’auto e penalizzare i residenti già vessati dallo stesso Comune di Milano, che ha cancellato 12.000 posti auto senza autorizzare nessun box sotterraneo in 10 anni.

Per la solita mentalità dirigista con cui vogliono rieducarci alla mobilità che piace a loro.

Abbiamo però un’occasione più unica che rara. Fra poco più di un mese possiamo mandare a casa Sala e Granelli. Amministratori nemici della libertà di movimento e arroganti nell’imporre, senza confronto, le loro utopie. Usiamo bene il nostro voto.