Agiamo: l’iniziativa di Orticola che invece danneggia i giardini Montanelli

Con i proventi dei biglietti ai Giardini Montanelli, Orticola fa tutt’altro che curarsi del luogo dove i suoi camion transitano per giorni.

Succede sempre così, da anni. Succede anche con la Maratona e i relativi sponsor, leggi Levissima, che mettono base ai Montanelli e poi devolvono i fondi al Sempione.

È semplicemente una vergogna! Quello che si legge in questa foto pubblicata da Orticola è un pessimo messaggio che fa ingrossare il fegato di chiunque abbia a cuore i Giardini Montanelli.

Orticola sarebbe davvero l’evento più in sintonia con dei giardini pubblici in generale, ma è il peggiore perché sfrutta il luogo e di fatto se ne frega del luogo stesso. È stata solo una grande fortuna che non ci abbia pure lasciato, oltre alle “trincee” dei pneumatici dei camion, anche l’orrendo fiore di Pao.

Agiamo – Amici dei Giardini Pubblici Montanelli