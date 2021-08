Bernardo condivide Sangalli “Urgente rilanciare Economia”

‘L’economia e’ in ripresa ma i danni provocati dalla pandemia sono ingenti, soprattutto i consumi crollati ai livelli piu’ bassi degli ultimi quindici anni. Continuano, invece, ad aumentare le spese obbligate, in particolare quelle relative all’abitazione che nel 2020 hanno toccato il massimo storico assorbendo quasi un terzo della spesa complessiva delle famiglie. Occorre superare al piu’ presto l’emergenza sanitaria con i vaccini per consolidare il clima di fiducia, precondizione necessaria per rafforzare la crescita economica e sostenere i consumi’. Cosi’ il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta l’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione diffusa stamattina.

“Condivido profondamente il pensiero del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: dopo il difficile periodo della pandemia bisogna urgentemente rilanciare la nostra amata città. Possiamo farlo certamente puntando su quelle che sono già grandi eccellenze di Milano, a cominciare dal Salone del Mobile, o dall’attrattività internazionale che fa bene al turismo e a tutto il suo indotto. Ma occorre anche guardare ai fondi del Pnnr che arriveranno a Milano in un’ottica di sempre maggiore inclusione, perché i progetti da realizzare abbiano ricadute positive sulle periferie e i quartieri. Questo impegno a curare Milano, anche quella parte di Milano che non è nell’orizzonte dell’attuale amministrazione, è il mio progetto per la città”. Così Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano, commentando l’intervista di Carlo Sangalli sul Corriere della Sera. red