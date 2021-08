Eliminati altri 200 parcheggi e ristretta la carreggiata di Viale Argonne

Altri 200 posti cancellati. In viale Argonne , approfittando della città semivuota di Agosto, è stata ristretta la carreggiata ed eliminata un lunga serie di parcheggi a spina di pesce con la scusa di allargare il cantiere.

Premesso che i cantieri M4 proseguono con una lentezza senza precedenti a Milano – la M5 fu realizzata in 5 anni per la M4 ne serviranno forse 13 – non si capisce la necessità dell’ampliamento del cantiere se non con l’ampliamento successivo dell’aiuola e della ciclabile che già passava da lì.

Granelli e Sala non si sono posti minimamente il problema dei residenti che parcheggiavano lì, né tanto meno del restringimento a una carreggiata di una via di uscita da Milano, per di più interessata dal passaggio delle linee ATM 54 e 61.

Tanto la loro filosofia è rendere impossibile la mobilità privata.

Sotto questo profilo la filosofia del candidato Sindaco Bernardo e della sua alleanza è molto diversa: prima di cancellare dei posti auto, occorre approntare delle alternative per la sosta, altrimenti si congestiona il traffico, si moltiplica lo smog e la sosta irregolare.