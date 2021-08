Taxiblu: proteggere anziani e fragili, ripristinare taxi solidale

“Anziani e bisognosi sono e saranno sempre per noi una priorità ed è chiaro che in una città come Milano, soprattutto in agosto quando tante categorie più bisognose avvertono purtroppo ancor più difficoltà diventa importante non lasciare indietro nessuno. Ma è chiaro che la buona volontà da sola non basti e le misure messe in campo in questi mesi per agevolare il trasporto dei più bisognosi vadano non solo ripristinate ma per quanto possibile rifinanziate e perfezionate”. Così Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “Da mesi – prosegue – spingiamo perché in questo senso le operatività messe in campo ai vari livelli, con fondi pubblici o col contributo di fondazioni come è stato per la misura del Taxi solidale, trovino una continuità di azione nel tempo e quando possibile migliorate nelle modalità di accesso. Non spetta certo poi a noi prendere decisioni in senso stretto sulla materia ma è chiaro che come ci siamo stati per aiutare quando per alcune categorie più fragili vi era un’ emergenza nell’ emergenza dettata dal contesto pandemico, noi ci siamo e rinnoviamo la nostra disponibilità per supportare misure serie a supporto dei più fragili e bisognosi, 365 giorni all’ anno”.



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845