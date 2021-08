Piazza Insubria: 41enne accoltellato al collo

Ieri mattina un 41enne egiziano è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano dopo essere stato accoltellato alla gola, al collo e alla spalla al culmine di una lite scoppiata con il suo coinquilino nei giardinetti di piazza Insubria, nel popolare quartiere Calvairate di Milano. I soccorritori del 118 sono intervenuti intorno alle 8.25 e hanno allertato la polizia che è subito intervenuta sul posto con alcune Volanti. L’aggressore, un 25enne anche lui egiziano, è stato rintracciato nell’appartamento dove abita con la vittima in piazza Insubria. Il giovane si stava cambiando i vestiti sporchi di sangue, ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’arma utilizzata per l’aggressione, un coltello senza manico, è stato trovato vicino alla vittima. Alla base del litigio sembra ci fosse un piccolo ammanco di denaro dall’abitazione.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845