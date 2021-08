Lombardia aiuta: sostegno per digitalizzazione imprese e sicurezza sul lavoro

Regione Lombardia e Unioncamere hanno lanciato una misura per sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali volte anche a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese lombarde. La dotazione finanziaria complessiva investita è di 1,771 milioni euro di cui 500 mila a carico di Regione Lombardia e il resto a carico delle Camere di Commercio aderenti. La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite massimo di 50mila euro. L’investimento minimo è fissato in 40mila euro. Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti o servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Per l’assegnazione delle risorse Unioncamere Lombardia pubblicherà entro il 2 ottobre un bando attuativo. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

