Un servizio per chi resta in città: negozi e pubblici esercizi aperti in agosto: ecco quali.

Agosto mese per eccellenza di vacanze e ferie. Ma anche per i negozianti. Così, per chi resta in città, Confcommercio Milano segnala sul proprio sito (confcommerciomilano.it) i negozi e pubblici esercizi associati a, Lodi, Monza e Brianza che restano aperti in questo mese. Negli elenchi, suddivisi per territorio (Milano citta’, Citta’ Metropolitana di Milano, provincia di Monza e Brianza, provincia di Lodi), vengono riportate le informazioni indicate dalle imprese: ragione sociale, insegna, indirizzo, attivita’, periodo di apertura in agosto, numero di telefono, email. In alcuni casi anche note aggiuntive (asporto, consegna a domicilio, orari). “Molte imprese non si fermano in agosto garantendo un servizio a chi resta – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – in questi giorni vogliamo dare un pratico supporto ai consumatori che possono facilmente consultare gli elenchi, periodicamente aggiornati, sul nostro portale. Ed e’ anche un modo per valorizzare l’attivita’ degli operatori associati”. (fonte Il Giorno)

