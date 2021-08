Tokyo 2020, Fontana: Lombardia d’oro per medaglie conquistate

“Con la grande performance d’oro di Luigi Busà nel karate, superiamo le medaglie ottenute a Roma nel ’60 e a Los Angeles nel ’32. Pochi minuti dopo le quattro frecce tricolori fanno la storia vincendo l’oro anche nella 4×100. Una gara incredibile, conclusa con la strepitosa rimonta di Filippo Tortu, che completa una gara da sogno con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Fausto Desalu. Una impresa da leggenda, forza Azzurri!”. Così, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, celebra la giornata da record dello sport azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Lombardia sul podio d’onore, orgoglio per tutti. “La Lombardia – commenta il governatore della Lombardia – sul podio d’onore, orgoglio per tutti noi” . Il record di 38 medaglie. Una giornata, quella di venerdì 6 agosto a Tokyo 2020, in cui lo sport lombardo ha continuato ad arricchire il carnet del medagliere nazionale, che ha toccato il record di 38 medaglie.

