Progetto Foody 2025: Sogemi aggiudica gara padiglione ortofrutta

Il Consiglio di Amministrazione di Sogemi SpA ha aggiudicato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori del Nuovo Padiglione Ortofrutta da realizzarsi all’interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano (“N.P.O.1.”) in favore del R.T.I. ITINERA S.p.A. (Mandataria)/EUROIMPIANTI S.p.A. (Mandante).

L’offerta presentata dal R.T.I. ITINERA S.p.A./EUROIMPIANTI S.p.A. è risultata prima in graduatoria di gara e prevede la realizzazione del Padiglione 1 del Mercato Ortofrutticolo in 18 mesi, per un importo complessivo di 28,2 mln di euro.

Nel rispetto delle procedure indicate dal codice degli appalti – spiega Sogemi – si prevede la stipula del contratto d’appalto nel mese di settembre 2021 e l’avvio dei lavori entro i successivi 45 giorni.

Inoltre, entro la fine dell’anno è prevista la pubblicazione del bando di gara per la costruzione del Padiglione 2 del Mercato, completando così il piano deliberato dal Consiglio Comunale nel 2018 che porterà entro il 2023 a realizzare il Nuovo Mercato Ortofrutticolo.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi anni per la riqualificazione e il rilancio del Mercato Agroalimentare di Milano – dichiara Cesare Ferrero, Presidente Sogemi – Entro fine anno verranno impegnati integralmente i 95 mln di euro deliberati dall’Assemblea della Società nel novembre 2019 per finanziare il progetto Foody 2025”.

Nonostante le difficoltà operative determinate dalla emergenza sanitaria nel rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti, Sogemi prosegue nel suo Piano Foody 2025 con l’obiettivo di creare il più importante City Hub Alimentare Italiano. (mianews)

