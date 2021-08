Sala annuncia un protocollo contro la malamovida. Ci saranno pure i controlli?

Quando la movida va in ferie Sala fa finta di intervenire.

Ieri e stato annunciato in pompa magna un protocollo fra Sindaco, Prefetto e Associazione dei locali pubblici. La misura più concreta è lo stop alle 24 della possibilità di asporto, per il resto qualche fondo comunale per steward e artisti di strada che dovrebbero calmare i bollenti spiriti.

L’iniziativa fa parte degli annunci elettorali di Beppe Sala che sul tema “malamovida” è stato colpevolmente assente e per anni ha strizzato l’occhio all’abusivismo.

Perché Sala non ha mai emesso una ordinanza in questi anni? Perché non ha mai schierato la Polizia Locale in questi anni? Mentre opposizione e comitati di residenti invocavano interventi Sala e la Giunta non hanno nemmeno mai ricevuto i comitati. Non c’è bisogno di mancette per artisti di strada e vigilantes. E’ incredibile che il Sindaco non abbia consapevolezza delle dimensioni dello spaccio e della vendita abusiva di alcolici. Migliaia di pusher e venditori abusivi sono oramai una emergenza contro cui il Comune dovrebbe battersi, mentre invece la sinistra di Sala ha sposato la politica della indifferenza. Aspettiamo di vedere se dopo i protocolli, ci saranno i controlli.