Finalmente sgomberata la scuola di Via Zama. Dopo quasi 10 anni di attesa è stata sgomberata stamattina la ex scuola comunale di Via Zama.

Sarà stata la imminente campagna elettorale, sarà stata la mobilitazione dei residenti esasperati che, ricordiamolo, sono arrivati a scaricare la spazzatura davanti Palazzo Marino.

Fatto sta che stamattina finalmente sono arrivati alcuni reparti della Polizia di Stato e numerosi mezzi della Polizia Locale e dell’Amsa.

Ora si procederà alla rimozione dei rifiuti e alla messa in sicurezza. Ancora aperto il tema della destinazione finale.

Una domanda: se l’operazione è stata così semplice e si e svolta in maniera pacifica, perché ci sono voluti anni di disagi e proteste per metterla in pratica?