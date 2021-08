Coronavirus: 85 i nuovi casi a Milano, 522 in Lombardia per un rapporto dell’1,75%

Sono stati 183 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 85 a Milano città.

Nella giornata di ieri in Lombardia sono stati registrati 522 nuovi casi di Coronavirus su 29.726 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività in rapporto ai tamponi effettuati è dell’1,75% (sabato era dell’ 1,97%). Non è stato registrato alcun decesso. Il numero totale di persone morte di Covid dall’inizio dell’epidemia in Lombardia è di 33.827.

Le persone ricoverate sono 208 (+2 ), mentre in terapia intensiva ci sono al momento 27 persone, 2 in più rispetto a sabato.

Per quanto riguarda le altre Province lombarde: a Bergamo 56 nuovi positivi, a Brescia 54, a Monza e Brianza 51, a Mantova 32, a Como 23 , a Varese e Lodi 20, a Cremona 19, a Lecco 6, a Pavia 10 e infine a Sondrio 7.