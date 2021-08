Bernardo “Il Sindaco di notte’? Basta un Sindaco, ma che lavora nelle 24h per la sua città”

I Radicali rappresentano l’ottava lista che si somma alle altre sette a sostegno di Sala. Propongono “Il Sindaco di notte”. A cui il Sindaco vigente è favorevole, previa discussione con gli altri. E il fatto che ad Amsterdam esiste ha un peso determinante di avvicinamento alle prerogative delle capitali europee. Ma pare anche la volontà di scaricare responsabilità con un costo da verificare. E poi, si è constatato che Sala non sa risolvere il problema Movida.

Commenta Bernardo “Non c’è bisogno di due sindaci. Ne basta uno che lavora nelle 24 ore per la sua città. L’unico modo per contenere la movida in termini di quello che può succedere e che vediamo nei pronto soccorsi, come ragazzi accoltellati, ubriachi, drogati, malconci da risse è la prevenzione e il presidio della Polizia locale, che non vuol dire città blindata, perché questo non l’ho mai detto”.