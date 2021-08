Moratti: Tra operatori Scuola 82% vaccinati. In agosto aperti centri vaccinali

Tra “la scuola pubblica che quella parificata in Lombardia gli operatori sono 333mila, di questo si è vaccinato l’82%”. A dirlo in conferenza stampa, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Intensificheremo, anche se siamo sopra la media nazionale e continueremo ad appellarci al senso civico di chi insegna anche educazione civica – ha sottolineato – affinchè gli insegnanti e tutto il personale docente sia tutto vaccinato”.Attenzione ha rivolto anche “al mondo dell’università: al momento l’adesione alla campagna vaccinale tra i 20enni è pari all’81% – ha spiegato – lavoriamo anche perchè questa fascia aumenti per arrivare a una didattica in presenza per le università, senza lezioni a distanza”. “La Lombardia è ‘aperta per ferie’, i centri vaccinali rimangono aperti con un milione di somministrazioni nel mese di agosto”. Ad annunciarlo Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, nel corso dell’incontro con la stampa con il presidente Attilio Fontana, l’assessore Pietro Foroni, il commissario Guido Bertolaso e il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi. “L’andamento della nostra campagna vaccinale mostra la Lombardia ai vertici mondiali, siamo quinti dopo Gran Bretagna, Israele, Danimarca e Belgio, grazie all’impegno straordinario di migliaia di donne e uomini e al senso civico dei nostri concittadini – ha ribadito Moratti – La nostra regione ha avuto uno scatto d’orgoglio che ha riguardato tutti, dal personale medico ai cittadini. Visto il clima olimpico, dico che siamo in zona medaglia: puntiamo a scalare ancora la classifica mondiale per conquistare la migliore posizione possibile. Come? Con un impegno che non verrà meno neppure ad agosto”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845