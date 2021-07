Fontana “Siamo primi in Italia” Bertolaso: “12 settembre concluderemo vaccinazione massiva”

“Noi pensiamo che il 12 settembre la campagna di vaccinazione massiva in Lombardia si possa considerare conclusa”. A dirlo in conferenza stampa, il consulente di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Per quella data non a caso il giorno prima dell’inizio della scuola, speriamo di poter inoculare l’ultima prima dose di vaccino all’ultimo dei cittadini della Lombardia che avrà deciso di vaccinarsi”, ha spiegato. “Possiamo farlo – ha concluso – perché oggi non abbiamo problemi di disponibilità di vaccino”.

“Oggi abbiamo superato 12 milioni di dosi somministrate. La Lombardia è al primo posto tra le regioni italiane e al quinto posto a livello mondiale dopo Israele, Danimarca, Uk e Belgio”. A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. “Questo è un dato che ci riempie di orgoglio – ha aggiunto – ma che ci deve far dire grazie a tutte le persone che hanno consentito questa grande operazione”.