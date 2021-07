Castello Sforzesco “Movies!”, le più belle colonne sonore del cinema con la Monday Orchestra e Paolo Tomelleri

Estate Sforzesca: la big band diretta da Luca Missiti e lo special guest Paolo Tomelleri eseguiranno i brani più celebri di Ennio Morricone e Nino Rota, oltre a quelli dei più importanti compositori americani come John Williams, Leonard Bernstein, Henry Mancini e Charlie Chaplin

Si chiama “Movies!” il concerto dedicato alle più belle colonne sonore del cinema, riarrangiate in chiave jazz per big band, in programma venerdì 20 agosto (inizio live ore 21.15, ingresso 10 euro) nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano nell’ambito del cartellone dell’Estate Sforzesca: i protagonisti di questo imperdibile appuntamento con la musica dal vivo saranno la Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, e Paolo Tomelleri, tra i più amati e rappresentativi esponenti del jazz italiano, conosciuto soprattutto come clarinettista e sassofonista (ma in gioventù ha suonato anche la chitarra e il basso elettrico, accompagnando artisti quali Giorgio Gaber e Adriano Celentano). “Movies!” è un viaggio sonoro nella storia del cinema: il repertorio proposto spazierà dai brani dei più celebri autori italiani come Ennio Morricone (“Il Buono, il Brutto, il Cattivo”) e Nino Rota (“8 e 1/2”, “Il Padrino”) a quelli dei più importanti compositori americani come John Williams (“Star Wars”), Leonard Bernstein (“West Side Story”), Henry Mancini (“La Pantera Rosa”, “Moon River”) e Charlie Chaplin (“Smile”), ma non solo.

Per la Monday Orchestra, big band di 18 elementi nata a Milano nel 2006 da un’idea dello stesso Missiti e del trombettista Pietro Squecco, con l’obiettivo di creare un organico capace di rivisitare i classici dello swing e gli standard del jazz, ma anche brani pop e funk, si tratta di un ritorno al Castello Sforzesco, visto che proprio qui, lo scorso anno, aveva presentato “Come Together”, un progetto dedicato alla musica dei Beatles. Afferma il direttore della Monday Orchestra: «Siamo molto felici di suonare, per il secondo anno consecutivo, per l’Estate Sforzesca dopo un periodo difficile come quello che ci siamo lasciati alle spalle. Non vediamo l’ora di esibirci con un grande musicista come Paolo Tomelleri, al quale siamo molto legati e con cui abbiamo collaborato spes so in passato». Divideranno il palco con Tomelleri i trombettisti Emilio Soana, Daniele Moretto, Giancarlo Mariani e Pietro Squecco, i trombonisti Andrea Andreoli, Federico Cumar, Daniele Zanenga e Davide Albrici, i sassofonisti Giulio Visibelli, Andrea Ciceri, Tullio Ricci, Rudi Manzoli e Ubaldo Busco, il pia nista Davide Cabiddu, il contrabbassista Marco Mistrangelo, il batterista Francesco Meles e, ovviamente, Luca Missiti, che ha curato gli arrangiamenti dei brani in scaletta.

Un po’ di storia

In quindici anni di attività la Monday Orchestra si è esibita nei principali festival italiani insieme a solisti di fama nazionale e internazionale, da Randy Brecker a Bob Mintzer, da Mike Mainieri a Fa brizio Bosso, da Sarah McKenzie a Dick Oatts, da Gianluigi Trovesi a Franco Ambrosetti, solo per citarne alcuni. Tra le altre collaborazioni maturate fino a oggi spiccano quelle con Tullio De Pisco po, Emanuele Cisi, Daniele Scannapieco, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani, Emilio Soana, Paolo Tomelleri, Gabriele Comeglio, Mario Rusca, Dario Faiella, Mauro Negri, Christian Meyer e Paola Folli. La big band milanese ha quattro album all’attivo, l’ultimo dei quali è “Never Alone. The Music of Michael Brecker”, realizzato con il contributo, tra gli altri, di Randy Brecker, Mike Mainieri, Bob Mintzer, Emanuele Cisi, Daniele Scannapieco e Maurizio Giammarco e presentato con un concerto sold-out al Blue Note di Milano.

Venerdì 20 agosto 2021

Estate Sforzesca, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, Milano

“Movies!” – Monday Orchestra feat. Paolo Tomelleri

Inizio concerto: ore 21.15.

Ingresso: 10 euro; entrata gratuita per i bambini di età inferiore ai 10 anni. Biglietti in prevendita su www.mailticket.it e in cassa la sera del concerto.

Info: incontrodarti.eventi@gmail.com

Organizzazione: Associazione Incontro d’Arti.