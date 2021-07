Un’estate da vivere in Duomo: le visite guidate di Agosto

Tour e percorsi per la stagione estiva: non solo in Cattedrale, ma anche alla Cava di Candoglia, sorgente del Duomo

PARTENZE CALENDARIZZATE – WEEKEND AL DUOMO DUOMO TOUR FAST-TRACK

v SABATO 24 – 31 LUGLIO e 7 – 14 – 21 – 28 AGOSTO ORE 11.30

v DOMENICA 1 – 8 – 15 – 22 – 29 AGOSTO ORE 15.30

Percorso: Duomo, Area Archeologica e Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (19+ anni): 28 €

Ridotto (12-18 anni): 19 €

Ridotto (6-11 anni): 17 €

Infante (0-5 anni): Gratis

Abbonati Musei Lombardia: 10 €

Agevolato: 8 €

La categoria “agevolati” include: portatori di handicap, accompagnatori, forze dell’ordine.

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo.

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso al Complesso Monumentale e il sistema di microfonaggio.

Cosa sapere:

Viste Guidate Fast- Track con Accesso Prioritario alle Terrazze.

Accesso alle Terrazze in ascensore. La discesa è possibile solo con le scale.

In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio l’uso di mascherine, garantendo per tutto il periodo di durata della visita la copertura di naso e bocca. Non è consentito l’utilizzo di mascherine con valvola.

Il DUOMO TOUR è disponibile in lingua INGLESE con visite guidate a partenza fissa. Consulta il calendario delle visite sul sito duomomilano.it.

LA CAVA DI CANDOGLIA: LE ORIGINI DEL DUOMO

V LUGLIO : OGNI MARTEDÍ, VENERDÌ E SABATO

ORE 11.00

V AGOSTO : OGNI MARTEDÍ E VENERDÌ

ORE 11.00

Percorso: Cava di Candoglia

Luogo di ritrovo: Viale Cominazzini, 38 – Mergozzo (VB)

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (19+ anni): 25 €

Ridotto (12-18 anni): 15 €

Ridotto (6-11 anni): 12 €

Infante (0-5 anni): Gratis

Un’occasione unica ed esclusiva per visitare la cava di Candoglia, là dove il Duomo ha origine; i luoghi dove ogni giorno si lavora per estrarre il marmo rosa destinato ai restauri della Cattedrale milanese. Una visita che spazia dalla geologia alla storia, per scoprire le caratteristiche uniche di questo materiale, le antiche tecniche di lavorazione e di trasporto lungo le vie d’acqua, le difficoltà della vita in cava e le evoluzioni nelle tecniche di estrazione, il lavoro degli scultori e degli ornatisti ancora oggi impegnati nella realizzazione degli elementi decorativi della Cattedrale, i cui originali sono soggetti ad ammaloramento e vengono sostituiti con copie.

Al termine della visita in cava, nella giornata del sabato, è possibile approfondire questa affascinante storia a Mergozzo visitando il Museo Archeologico, che offre testimonianze della vita nel territorio dall’età della pietra sino all’alto medioevo, il caratteristico centro storico con i suoi monumenti in marmo e granito, il piccolo lago, un tempo golfo del Lago Maggiore, e la mostra permanente ospitata presso la Sala Pietra dell’Antica Latteria, dove conoscere gli antichi strumenti di lavoro dei cavatori. Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata e il servizio navetta interno, che permette di arrivare all’imboccatura della Cava Madre partendo dal parcheggio.

Cosa sapere:

Al fine della conferma definitiva di prenotazione, il numero minimo di partecipanti dovrà essere pari o superiore a 10 (dieci). In caso di mancato raggiungimento del predetto numero minimo di adesioni, la visita guidata prenotata dovrà essere cancellata. L’importo versato a fronte della prenotazione verrà in tal caso totalmente restituito mediante accredito sulla Carta di Credito utilizzata per il pagamento

Visita guidata con guide abilitate

È richiesto un abbigliamento comodo e scarpe adatte a camminare su pavimentazione irregolare. Non è indicato l’utilizzo di tacchi o scarpe con la suola in cuoio

Si consiglia di utilizzare un cappello per ripararsi da solo nei giorni più caldi e di portare con sé una bottiglietta d’acqua

In caso di maltempo o vento si consiglia ai partecipanti di dotarsi di K-Way

Percorso non impegnativo, non necessita di una particolare preparazione fisica

Non adatto a persone con disabilità motorie

Parcheggio pubblico di fronte al monumento che indica l’ingresso della Cava, con possibilità di utilizzare anche il parcheggio interno. Per motivi legati al distanziamento sociale è possibile che i posti assegnati in navetta subiscano delle modifiche last minute.

TOUR PRIVATI

I Tour Privati consentono a coloro che non desiderano visitare il Duomo in gruppo, di poter effettuare un percorso guidato con famigliari e amici in serenità. Possono essere organizzati tutti i giorni in italiano e in inglese dalle 10:00 alle ore 16:30, nella fascia oraria prescelta.

Sono disponibili quattro percorsi:

v Tour privato Cattedrale e Area archeologica (max. 10 persone) – 60 minuti

v Tour privato Fast track Terrazze (max. 10 persone) – 60 minuti

v Tour privato Fast track Cattedrale, Area archeologica e Terrazze (max. 10 persone) – 90 minuti

v Tour privato Fast track City Center (max. 10 persone) – 120 minuti

Nel prezzo del servizio sono inclusi: la guida privata, la visita guidata Fast – Track con accesso prioritario, il servizio “Saltafila” in biglietteria con cassa riservata, lo sconto del 10% presso il Duomo Shop.

Per tutte le modalità di accesso è possibile consultare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo del COVID – 19 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Le Linee Guida, ad integrazione del Regolamento, sono volte a disciplinare la compravendita e l’utilizzo del biglietto di accesso al Complesso Monumentale e le regole di comportamento che andranno osservate nel corso delle visite e dell’accesso.

Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Visite Guidate

Tel.+39.02.72023375

visite@duomomilano.it