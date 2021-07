Bernardo: centrodestra solido, mi sento molto appoggiato

“Mi sento molto appoggiato da questa solida coalizione di cui sono la sintesi, in realtà sul mio nome non ci sono state preoccupazioni né veti e questo mi ha fatto molto piacere, sono soddisfatto”. Lo ha detto il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, in un’intervista a Tgcom24. “Mi dicono che sono sempre col sorriso, e come potrei non esserlo? Sono in mezzo alle persone, quelle che sono silenziosamente presenti e hanno bisogno d’aiuto. Tanto sicuramente c’è da fare, ma la cosa più belle è metterci cuore come l’ho messo durante il Covid, nella mia vita professionale e quando vado in giro per le periferie e per l’Italia a fare sociale perché la solidarietà è importante” ha aggiunto il primario dei pediatria del Fatebenefratelli. Nelle dichiarazioni di Bernardo c’è ottimismo, voglia di fare e di dedicare se stesso ad un incarico difficile, consapevole che “Insieme” è possibile superare la retorica, i veti (vedasi Stadio San Siro) , i piani a tavolino di un elenco di 7 liste spesso in contraddizione e avulse dalla realtà in cui i milanesi vivono.

Anna Ferrari