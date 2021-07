Via Monte Cimone, Rocca (FdI): area trasformata in camping con discarica abusiva

“Vestiti appesi ovunque, immondizia a ogni angolo, cassonetti per la raccolta degli abiti svuotati. Sono solo alcune delle immagini che i residenti di via Monte Cimone sono costretti a subire da ieri pomeriggio. Questo perché un gruppo di nomadi ha deciso di utilizzare la strada come area di sosta per i propri camper e furgoni”. Lo dichiara il candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale Francesco Rocca. “Il risultato è sotto gli occhi di tutti: indumenti appesi alla recinzione del parco Alessandrini, pattume di ogni genere e origine gettato lungo il marciapiede e la carreggiata, il cassonetto giallo della raccolta dei vestiti completamente svuotato. Ma non finisce qui perché la fontanella del parco viene utilizzata in modo improprio mentre è continuo il disturbo della quiete pubblica, anche in piena notte. Tutto questo accade da ieri in via Monte Cimone, come del resto hanno anche segnalato decine di residenti alla polizia locale di Milano. Siamo alle solite: il campeggio selvaggio dei nomadi, che coinvolge molte zone della città e diverse vie del quartiere Ortomercato, non viene risolto. L’amministrazione comunale in questi anni non è stata in grado di prendere in mano la situazione, probabilmente perché manca la volontà politica dell’attuale Giunta Sala”, conclude Rocca. (fonte mianews)

