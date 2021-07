Bernardo: “Non è stato fatto abbastanza per aiutare il commercio” (video)

“Come promesso sto girando i quartieri, i commercianti e gli artigiani di Milano chiedono un aiuto, escono dal lockdown e hanno problemi, se il suolo pubblico sarà gratuito anche dopo dicembre, come sarà pagata la Tari. Credo che se c’è lamento e pianto delle persone vuol dire che non è stato fatto abbastanza, Milano vive e produce e abbiamo bisogno di aiutare chi lo fa, il Comune non deve fare solo la parte amministrativa ma deve essere anche Comune amico, che capisce che ci sono persone che hanno dovuto chiedere aiuti. Hanno bisogno che qualcuno gli dica ‘siamo vicini facciamo insieme’”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo a margine di un presidio in via Ascanio Sforza per incontrare i commercianti a cui ha preso parte anche il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico.

