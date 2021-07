Milano, Bestetti (FI): giunta Sala ha umiliato la polizia locale, tolga il disturbo

“Considerando la sicurezza un argomento “di destra”, la Giunta Sala ha proseguito l’opera iniziata dalla Giunta Pisapia: la sistematica umiliazione di un Corpo che vanta una storia importante e agenti con grandi professionalità”.

Così in una nota Marco Bestetti (FI), Presidente del Municipio 7.

“I Comandi di Zona – prosegue Bestetti – sono in disfacimento, ridotti a soprammobili ornamentali senza alcuna operatività autonoma, telecomandati dalla Centrale Operativa che ordina agli agenti anche quando andare in bagno. Vorrebbero e potrebbero fare moltissimo per i loro quartieri, ma non possono perché viene loro sistematicamente impedito. Non sia mai che facciano bene, soprattutto nei 5 Municipi governati dal Centrodestra.

In orario serale e notturno poi vige la completa anarchia. Tutto è concesso e nessuno fa nulla. Quando i cittadini chiamano la Polizia Locale per un intervento – spiega Bestetti – attendono al telefono anche 10-15 minuti. E l’arrivo di una pattuglia è una rara eccezione, mentre la regola è: ‘al momento tutte le pattuglie sono impegnate, interverremo appena possibile’. Cioè mai.

Hanno sfasciato un’eccellenza di Milano. Un tempo i milanesi portavano i panettoni ai vigili che presidiavano gli incroci. Adesso il miglior complimento che rivolgono loro è irripetibile. Per colpa degli incapaci che li comandano.

Sulla sicurezza ci giocheremo molto della partita per Palazzo Marino. Perché il centrosinistra ha fallito, hanno dimostrato di essere inadeguati.

Prima tolgono il disturbo – conclude Bestetti – meglio è per Milano”.