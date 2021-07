I Cubani di Milano gridano “Abbasso il comunismo” . A Milano ancora c’è chi lo sogna.

Sabato duecento cubani residenti a a Milano hanno manifestato per richiamare l’attenzione del mondo sulla situazione a Cuba.

Nell’isola sono scoppiate numerose rivolte spontanee per la gravissima situazione di povertà economica ed alimentare e l’assenza di medicinali.

Queste rivolte sono state represse col sangue ma le notizie sul comportamento del regime cubano filtrano a fatica. La polizia e l’esercito hanno sparato contro manifestanti a mani nude e sono entrati nelle abitazioni per procedere ad arresti e violenze.

I cubani che vivono qui hanno però coraggiosamente protestato e continueranno a farlo nelle prossime settimane. Chiedono che si attivino la UE e il Governo Italiano perché a Cuba venga ripristinata la libertà e superato l’attuale regime totalitario.

Mi ha impressionato la loro determinazione e il coraggio nel denunciare le responsabilità del sistema comunista. I manifestanti chiedono non tanto aiuti, che sarebbero utilizzati dal regime di Raul Castro per resistere al potere, quanto pressione internazionale per restituire al popolo cubano la libertà di guardare al futuro.

Certo che stride con queste proteste la fiducia cieca che pezzi della sinistra nutrono ancora per Fidel e Che Guevara.