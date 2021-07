Arte in tv su RAI 5 dal 26 luglio all’1 agosto: Botticelli, Van Gogh e Vermeer

Mentre ci addentriamo nell’estate bollente, ecco i programmi tv dedicati all’arte che vedremo dal 26 luglio all’1 agosto. Su Rai 5 lunedì 26 luglio alle ore 19.24 sarà trasmesso il documentario Ettore Spalletti così com’è (replica martedì 27 alle 18.30). Martedì 27 alle 19.28 torna MilleniArts, seguito da Civilisations, l’arte nel tempo. Mercoledì 28 alle 19.04 ci sarà Degas, il corpo nudo, seguito da un’altra puntata di Civilisations. Venerdì 30 alle 20.14 vedremo Botticelli: la bellezza eterna, dopodicché ci sarà un’altra puntata di Civilisations. Su Rai Storia le puntate 11, 40, 13 e 15 di #Maestri saranno trasmesse dal lunedì al venerdì alle 18.50. Martedì 27 luglio alle 10.30 ci sarà una puntata di Italia Viaggio nella bellezza dedicata alle città appartenenti al patrimonio culturale dell’UNESCO (replica giovedì 28 alle 17.50). Su Sky Arte L’inconscio dell’Opera – Vincent Van Gogh, Vite – L’arte del possibile, Musei e I pilastri dell’arte saranno trasmessi dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11.30. Lunedì 26 luglio alle 17.35 ritorna Renoir e la bambina con il nastro blu. Martedì 27 alle 17.45 torna A Real Vermeer – Una falsa verità. Mercoledì 28 alle 16.30 vedremo il documentario Palladio, dedicato all’architetto Andrea Palladio, seguito da una replica del documentario Matisse – Alla ricerca della luce. Giovedì 29 alle 16.30 ci sarà Joan Mirò – Il fuoco interiore, a seguire, Il mistero dei capolavori perduti e Van Gogh – Un nuovo modo di vedere, alle 22.30, invece, saranno trasmesse due puntate di The Art of France. Venerdì 30 alle 16.30 ci sarà Canova, documentario dedicato al celebre scultore. Segnaliamo su Sky Cinema Romance il ritorno di Mona Lisa Smile lunedì 26 luglio alle 21.

