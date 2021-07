Lombardia, con la riforma della Sanità regionale ruolo decisionale delle Associazioni pazienti sempre più centrale

È stata presentata ieri la riforma della Sanità della Regione Lombardia: un intervento di revisione legislativa importante per il territorio lombardo, che prevede, tra i diversi punti, il rafforzamento e l’istituzionalizzazione della presenza delle Associazioni pazienti nei tavoli decisionali. Ma, soprattutto, la legge di revisione prevede che, nell’ambito della discussione in consiglio regionale, tutti gli stakeholder, comprese dunque le associazioni di pazienti, avranno la possibilità di presentare degli emendamenti alla riforma, che saranno esaminati dalla terza commissione Sanità. Un traguardo eccezionale che le associazioni di pazienti oncologici e oncoematologici del gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” accolgono con entusiasmo. «Siamo molto soddisfatti del fatto che la riforma della Sanità regionale lombarda istituzionalizzi il ruolo centrale delle associazioni pazienti nei tavoli decisionali – dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna onlus e coordinatrice del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” – è uno dei punti chiave sui quali ci battiamo a livello regionale e nazionale e questo rappresenta sicuramente un passo avanti e un messaggio forte. Così come è di grandissima rilevanza la possibilità di partecipare alla discussione sulla riforma stessa: questo significa che le Istituzioni sono sempre più consapevoli del valore aggiunto che può rappresentare l’ascolto di chi è coinvolto in prima persona e che conosce meglio di tutti quali sono le questioni prioritarie nell’ambito della salute. Le Associazioni del gruppo attive in Lombardia continueranno a far sentire forte la loro voce a sostegno dei diritti dei pazienti, come già fanno da tanti anni».

Questo traguardo rappresenta il frutto di un lavoro importante del Gruppo in Lombardia, fin dagli albori, in collaborazione con l’Intergruppo consiliare regionale “Insieme per un impegno contro il cancro” presieduto dal Consigliere Alessandro Corbetta. «L’obiettivo dell’Intergruppo consiliare regionale “Insieme per un impegno contro il cancro” è stato quello di dibattere il ruolo delle associazioni pazienti all’interno dei tavoli istituzionali – commenta Alessandro Corbetta – La decisione della Giunta di includere gli stakeholder del settore sanità all’interno dei tavoli decisionali è una decisione di portata storica, e ancora di più lo è il fatto che le associazioni stesse potranno presentare degli emendamenti al provvedimento che verrà discusso in consiglio all’interno della terza commissione Sanità, che darà attenzione particolare alle istanze dei pazienti. Non possiamo che ritenerci soddisfatti di questo risultato. Il documento presentato dalle Associazioni contiene rilievi importanti, anche ai fini della disamina della riforma sanitaria da parte dei consiglieri regionali». Ieri la coordinatrice Annamaria Mancuso ha incontrato i rappresentanti dell’Intergruppo consiliare regionale per aggiornare l’agenda delle priorità di assistenza e cura per i pazienti con tumore in Lombardia, alla luce della riforma della Sanità in atto: nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il Presidente della Commissione Sanità regionale, Emanuele Monti e la Vicepresidente Simona Tironi, è stato presentato un documento congiunto delle 39 associazioni pazienti del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” focalizzato su alcuni punti come la formazione dei volontari, la prevenzione primaria e secondaria, il rapporto tra ospedale e territorio, l’aggiornamento tecnologico e la digitalizzazione, e la costituzione di una piattaforma di associazioni che si occupano di oncologia in Lombardia, che possa essere integrata nella Rete Oncologica regionale. L’auspicio è che, grazie anche al riconoscimento del ruolo centrale delle associazioni nel processo decisionale e alla possibilità di intervenire nella discussione della riforma, le esigenze e i bisogni dei pazienti possano trovare quanto prima le risposte che necessitano. Le Associazioni pazienti del Gruppo ringraziano i consiglieri dell’Intergruppo che hanno partecipato, da remoto o in presenza, all’incontro: Patrizia Baffi, Viviana Beccalossi, Francesca Brianza, Francesca Ceruti, Alessandro Corbetta, Giacomo Cosentino, Francesco Ghiroldi, Federico Lena, Franco Lucente, Andrea Monti, Emanuele Monti, Monica Mazzoleni, Luigi Piccirillo, Selene Pravettoni, Gigliola Spelzini, Elisabetta Strada, Simona Tironi.