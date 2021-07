La smettano di prendersela coi ristoratori

Caro Presidente Draghi, questa volta ha sbagliato, in forza della grande stima mi sento di scriverle una critica all’ultima decisione sul green pass.

Come pensa possa realisticamente andare il controllo del green pass nei ristoranti? Ce li vede i titolari a fare i “poliziotti” all’ingresso del locale e controllare documenti e certificati? Siamo seri, non è verosimile.

Ma che bisogno c’era?

Al ristorante già ci sono regole, già li abbiamo fatti correre a mettersi in regola più volte in base ai vari DPCM, con costi annessi, rendendoli luoghi abbastanza sicuri, e loro diligentemente hanno seguito le regole.

Perché allora dobbiamo andare a complicare ancora la vita a imprenditori e lavoratori della ristorazione?

Per non parlare dei cittadini costretti, se non vaccinati, a ricorrere a tamponi a pagamento anche per mangiare solo una pizza…

Infine una domanda d’obbligo, perché il green pass nei ristoranti sì ma in parlamento no?

Il consiglio è sempre quello, caro Presidente Draghi non segua le indicazioni del ministro Speranza.