Viaggi in carrozzina: ATM zero, dieci ad Arianna Scommegna e Mattia Fabris in Utøya

Guarda un po’ uno che cosa deve fare per andare a teatro.

Volevo solo andare al Parenti a vedere Utøya con Arianna Scommegna e Mattia Fabris, in cartellone fino al 23 luglio.

Alla fine ce l’ho fatta, ma che delirio per arrivarci.

Arrivato a Duomo non c’era la pedana e ho fatto il salto della quaglia. È andata bene. Per fortuna il dislivello tra treno e banchina non era eccessivo. Ma sto diventando vecchio, le emozioni mettono a dura prova la prostata e non c’era un bagno a pagarlo a peso d’oro.

Chiusi i bagni pubblici che tanto funzionano a singhiozzo, a volte sì a volte no e non si sa mai quando è il giorno no.

Chiuse le toilette della linea gialla, sono fuori servizio da almeno due anni. Viva l’efficienza e la capacità di manutenzione di ATM.

Sono dovuto scappare all’esterno, al quarto piano del Motta. Quel bagno è una garanzia, mi ha salvato parecchie volte la vita. Sono rientrato in metropolitana e ho preso la linea gialla. Il furbastro del macchinista ha fermato il treno facendo sì che l’accesso per i disabili fosse in coincidenza di un bel pilastro. Mi ha reso tutto più complicato.

Per fortuna almeno gli ascensori funzionavano.

Da lì le cose sono andate meglio. Arrivato al Parenti mi ha accolto Francesco, l’addetto Stampa, sempre affabile e disponibile. La sala grande era accogliente, il palco si apriva alla vista con la bellissima scenografia di Maria Spazzi, essenziale, rigorosa.