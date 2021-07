Nozze d’oro: 27 luglio a palazzo Reale la proiezione in anteprima del docufilm “Sapessi com’è strano sposarsi a Milano”

Un documentario per festeggiare le coppie milanesi che hanno tagliato il traguardo delle “Nozze d’oro” nel 2020 e 2021.

Martedì 27 luglio, alle 20.45 sarà presentato in anteprima negli spazi del cinema all’aperto “Arianteo” di Palazzo Reale il cortometraggio “Sapessi com’è strano sposarsi a Milano”, realizzato dal Centro di Produzione Rai di Milano in collaborazione con il Comune di Milano. Un docufilm di 20 minuti che, attraverso una ricostruzione storica e musicale e le testimonianze di alcune coppie di sposi, ripercorrerà gli avvenimenti più importanti degli anni 1970 e 1971. Il documentario è stato realizzato dal Centro di produzione Rai con la regia di Paola Nessi ed è un racconto storico musicale accompagnato dai ricordi di quattro coppie che a Milano, tra il 1970 e il 1971, si sono sposate e hanno iniziato a costruire il loro futuro insieme. L’ingresso alla proiezione dell’anteprima è libero a partire dalle 20.15 con prenotazione obbligatoria chiamando 02/88450021 attivo da lunedì a venerdì (fino a esaurimento dei 300 posti disponibili). A seguire gli spettatori del documentario potranno richiedere il biglietto ridotto per assistere alla proiezione del film “Boys” di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi all’interno della Rassegna “Arianteo” di Palazzo Reale. Sarà possibile rivedere il docufilm nella Sala Matrimoni di Palazzo Reale il 29 e il 30 luglio dalle 17.30 alle ore 22 (ultimo ingresso 21.40) e tutti i giovedì e venerdì (dal 5 al 27 agosto) dalle 16 alle 22. L’ingresso è libero senza prenotazione nel rispetto della normativa anti Covid.