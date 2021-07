La testimonianza dei Tranvieri: minacce sul bus Monza-Villasanta

“Scendi dal bus che ti riempio di botte”: conducente minacciato da un passeggero – Un giovane era al cellulare e ha iniziato a parlare ad alta voce. L’autista lo ha invitato ad abbassare il tono per non disturbare gli altri utenti. Ma invece di accogliere l’invito il giovane ha reagito minacciando l’austista invitandolo a scendere dal bus minacciando di picchiarlo in mezzo alla strada. Fortunatamente il giovane è sceso alla prima fermata e l’autista ha proseguito tranquillamente la corsa. Anche questa volta si è evitato il peggio solo grazie al sangue freddo dell’autista. Ma se solo avesse reagito probabilmente avrebbe rischiato grosso. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ed è venuto alla ribalta grazie alle segnalazioni dei passeggeri alle politiche locali monzesi

Post I Tranvieri di Milano