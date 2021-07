Cantieri stradali. Lavori urgenti in piazza Maggi e piazza Amendola

Il Comune ha deciso l’avvio di alcuni cantieri stradali urgenti: il primo in piazza Maggi e il secondo in piazza Amendola.

Nel dettaglio, il cantiere di piazza Maggi riguarda il ripristino del muro in cemento della rotonda e del guard-rail che erano stati distrutti da un grave incidente avvenuto lo scorso maggio. Il cantiere proseguirà fino a fine agosto e comporta il restringimento della carreggiata in corrispondenza della rotonda. Per quanto riguarda il cantiere di piazza Amendola, reso necessario da lavori urgenti sulla galleria M1 Amendola-Lotto, prevede a partire dal 25 luglio e fino all’11 agosto, la chiusura dell’incrocio salvo il flusso di traffico proveniente da via Domenichino in direzione di viale Monte Rosa e autostrade. Per questi lavori, saranno deviate alcune linee di trasporto pubblico: il bus 68 che, in direzione Bergognone, devia e salta le fermate di via Silva e via Monte Rosa (in direzione Bonola M1 il percorso non cambia) e la sostitutiva notturna M1, dove i bus in direzione Sesto FS deviano e fanno la fermata di Lotto M1 e M5 più indietro, prima di viale Migliara in corrispondenza di quella della linea 91. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito atm.it.