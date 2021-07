Sanità, Comazzi: Pd lavora per distruggere, noi per creare modello efficiente

“L’ennesima, volgare strumentalizzazione politica del Pd non ci stupisce. In materia di sanità la sinistra ha sempre lavorato per distruggere, noi per costruire un modello sempre più efficiente e attento alle esigenze di tutti i lombardi” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Sulla fantasiosa ricostruzione degli esponenti dem – prosegue l’azzurro – non mi pronuncio neanche: molto più realistica la saga di Harry Potter dei loro comunicati stampa. È normale – continua – che quando si affronta un tema così vasto e complesso ci sia una sana dialettica sui contenuti. Il nostro obiettivo è approvare presto una riforma della sanità all’avanguardia e attenta ai più deboli, nell’interesse di tutti i cittadini: questo vogliamo e questo faremo. Il resto – conclude – sono polemiche sterili di chi spera che le cose vadano male per un bieco tornaconto elettorale”.

