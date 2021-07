Il bilancio di TAXIBLU: corse stabili nel fine settimana, turni serali ancora ‘vuoti’

“Come ormai consuetudine il lunedì è giornata di bilanci rispetto al fine settimana appena trascorso per quanto riguarda le corse in Taxi. Continuano in maniera positiva e in linea con i numeri della scorsa settimana le corse da e verso stazioni ferroviarie ed aeroporti, da segnalare un leggero aumento delle richieste già dal venerdì, giornata però nella quale a Milano era in corso lo sciopero di alcuni trasporti pubblici di linea”. Così Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande Radiotaxi milanese. “Rimangono ancora molto al di sotto “della normalità” – prosegue – le corse effettuate nei turni serali e notturni in particolare. La mancata riapertura di locali d’ intrattenimento notturni, come le discoteche tipicamente estive all’ aperto e di eventi credo incidano in buona parte su questo e più passano le settimane ovviamente più la città tenderà a svuotarsi di cittadini che andranno in vacanza e il rebus vero sarà capire poi quanti turisti arriveranno da qui alla fine della stagione estiva”.



